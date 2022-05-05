Video Yaşam Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video

Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video

05.05.2022 | 13:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler’de Asiye Atalay’ı sokak ortasında silahla öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 00:28
Esenler'de Asiye Atalay'ı sokak ortasında silahla öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 05.05.2022 | 15:52
Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 03:29
Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 05.05.2022 | 13:50
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video 03:18
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video 05.05.2022 | 13:52
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video 00:21
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video 05.05.2022 | 13:55
Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar | Video 02:41
Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar | Video 05.05.2022 | 13:22
Sarıyer’de silahlı kavga anı kamerada | Video 01:26
Sarıyer'de silahlı kavga anı kamerada | Video 05.05.2022 | 10:26
SON DAKİKA: İstanbul’daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 01:22
SON DAKİKA: İstanbul'daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 05.05.2022 | 12:39
İstanbul’da AVM’de onlarca çift ayakkabı çalan hırsız kamerada 01:15
İstanbul'da AVM'de onlarca çift ayakkabı çalan hırsız kamerada 05.05.2022 | 12:39
Ihlara Vadisi’nde heyelan! 2 dev kaya parçası köy yoluna düştü, evleri su bastı | Video 02:47
Ihlara Vadisi'nde heyelan! 2 dev kaya parçası köy yoluna düştü, evleri su bastı | Video 05.05.2022 | 11:54
19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video 01:22
19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video 05.05.2022 | 11:56
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video 01:15
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video 05.05.2022 | 11:49
Kocaeli’de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:18
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 05.05.2022 | 11:42
Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video 00:34
Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video 05.05.2022 | 11:11
İETT otobüsünde maske tartışması: Kadın yolcu çığlığı bastı! O anlar kamerada | Video 01:19
İETT otobüsünde maske tartışması: Kadın yolcu çığlığı bastı! O anlar kamerada | Video 05.05.2022 | 11:12
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video 00:30
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video 05.05.2022 | 09:51
İstanbul Beykoz’daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı 01:51
İstanbul Beykoz'daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı 05.05.2022 | 11:01
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü 00:47
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü 05.05.2022 | 10:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 08:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 05.05.2022 | 10:41
Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 01:53
Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 05.05.2022 | 10:09
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor | Video 01:31
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor | Video 05.05.2022 | 10:09

Sinop’ta bir traktör, arkasına takılan saban ile asfaltı çizerek trafikte seyir etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Samsun-Sinop D-010 karayolu üzerinde Sinop istikametine seyir eden traktör, arkasına takılan saban ile trafikte seyir etti. Sabanın karayolu üzerinde yere sürterek ilerlemesine aldırış etmedi. Dikkatsiz sürücü, karayolu asfaltını çizerek uzun bir süre ilerledi. Durumu fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA