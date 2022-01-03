Tuğba Özerk'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi...
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Sahneye sarhoş çıktığı iddia edilen ünlü Şarkıcı Tuğba Özerk'in yere düştüğü ve konuşmakta güçlük çektiği anlara ait görüntüleri sosyal medyada defalarca izlendi ve yorumlandı...