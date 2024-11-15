Tunceli’de, gezide kaybolan 5 kız çocuğu dron ile bulundu 15.11.2024 | 19:53 Tunceli’de, düzenlenen gezide yollarını kaybeden 5 kız çocuğunun yeri dron ile tespit edildi. Çocuklar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak öğretmenlerine teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziye katılan ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, 112'yi arayarak ormanlık alanda yollarını kaybettikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip sevk edildi. 2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi.



Jandarma tarafından bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.