Video Yaşam Tunceli’de, gezide kaybolan 5 kız çocuğu dron ile bulundu
Tunceli’de, gezide kaybolan 5 kız çocuğu dron ile bulundu

Tunceli’de, gezide kaybolan 5 kız çocuğu dron ile bulundu

15.11.2024 | 19:53

Tunceli’de, düzenlenen gezide yollarını kaybeden 5 kız çocuğunun yeri dron ile tespit edildi. Çocuklar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak öğretmenlerine teslim edildi.

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Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziye katılan ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, 112'yi arayarak ormanlık alanda yollarını kaybettikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip sevk edildi. 2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi.


Jandarma tarafından bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

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