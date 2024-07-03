Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist yaralanırken, araç şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MİDİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16'sı Rusya, 4'ü Belarus vatandaşı olmak üzere 20 turist olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılar midibüs şoförü Şavki Çoban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan bazı turistlerin yaralanmasına rağmen hastaneye gitmemekte direndiği gözlendi.
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