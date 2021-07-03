Video Yaşam Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, bugün mezarı başında anıldı | Video

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, bugün mezarı başında anıldı | Video

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, bugün mezarı başında anıldı | Video
03.07.2021 | 18:16

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Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, vefatıyla milyonları üzmüştü. 21 sene önce bugün vefat eden Kemal Sunal, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ile dostları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde sanatçının eşi Gül Sunal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül Sunal, Kemal Sunal'ı kaybetmenin acısı ve özleminin arttığını söyledi. İşte anma töreninden tüm ayrıntılar...

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