Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi | Video
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15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kuleli duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisi ve İstanbul Boğazı’nda Türkiye’de ilk kez 200 İHA ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi.