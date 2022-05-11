Türkücü Ferhat Güzel ve eski sevgilisi Nurten Aksoy arasındaki darp davası | Video

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel ve sevgilisi Nurten Aksoy arasında yaşanan darp olayı üzerine açılan davada hakim karşısına çıktılar. Olayı anlatan Ferhat Güzel ‘’Bana icra takibi başlatan Nurten, kredi kartımın bloke olduğunu görünce rengi soldu. Olay günü Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana vurdu. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı evden çıktıktan sonra manavın oraya gittiğimde elindeki bir poşetle yüzüme doğru vurdu ben bana bir erkek vurdu zannettim’’ diyerek mağdur olduğunu ifade etti.

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nurten Aksoy'la Taksim'deki bir mekanda buluştu. İddiaya göre mekanda aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de arbedeye dönüşen tartışmada Nurten Aksoy, yine iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.

EVDEN KAÇIP, POLİSLERE SIĞINDI

'Senin karnını deşeceğim' sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca kendisini evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. Nurten Aksoy, sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını ileri sürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

HÂKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Ferhat Güzel hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan, Nurten Aksoy hakkında ise basit yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ikili hâkim karşısına çıktı.

FERHAT GÜZEL OLAYI ANLATTI

Duruşmaya Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy katıldı. Savunmasını gerçekleştiren müşteki ve sanık sıfatında bulunan Ferhat Güzel, Bodrum'da tatildeyken kendisine icra takibi başlatıldığını öğrendiğini ileri sürerek 'Yemek ücretini ödemek için kredi kartını kullanmak istediğimde bloke olduğu uyarısı geldi. Tatildeyken Nurten'e 5 bin TL vermiştim. Kredi kartının bloke olduğunu öğrenince rengi soldu. Nurten, parayı hesabına yatırdığını ve kartını kırıp attığını parasının olmadığını söyledi. İstanbul'a döndük ve adliyeye gidip araştıralım olayın esasını öğrenmek istedim''

''TEKME ATTI''

''27 veya 28 Temmuz'da Nurten Aksoy tarafından icra takibi yapıldığını bu nedenle tedbir konulduğunu öğrendim. Nurten arayıp durumu izah ettiğimde ve yaptığının ayıp olduğunu belirttiğimiz bana güldü ve avukatına söyleyeceğini icra takibini geri alacağını söyledi. Benden para alma peşinde olduklarını anladım. O andan sonra Nurten'e 'Seninle işim olmaz işimiz bitti' dedim. Taksimde bir mekanda buluştuk ve 'Bana para ver 30 bin TL ver icra takibini geri alayım' dedi. Talebini kabul etmedim ve oradan gitmek isterken arkamdan gelerek bana tekme tokat atmaya başladı. Bir tezgah olduğunu anladım. Eve kendisini almadım ve içerideki eşyalarını camdan poşetle attım. Eşyası kaldığını söyledi ben de dairenin kapısını araladım. Bu sırada Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana tekme attı. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı evdeki eşyalara zarar verdi''

MANAV ÖNÜNDE DARP

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Güzel, ''Sakın olmasını istedim. Sonra kendisine kırık parçalarla zarar vermeye başladı. Ben anladım ve ona bi anda sarıldım. Elinde bıçak vardı. Bir şekilde bunu dışarı atarak kapıyı kapattım. Kendisine seninle işim kalmadı dedim. Daha sonra manavın oraya gittiğimde elindeki bir poşetle yüzüme doğru vurdu ben bana bir erkek vurdu zannettim. Bu arada polis aracı bulunduğumuz yerden geçti. Burnumda hafif şişlik oluştu. Hastaneye götürüldü oradan da polis merkezine giderek ifade verdik. Gerek evde gerek dışarıda bana çok fazla hakaret ve tehditte bulundu. Ben asla yaralama eyleminde bulunmadım'' dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Müşteki ve sanık sıfatında yer alan Nurten Aksoy, ''Anlattığı her şey yalan. Size burada ''Ben yaptım'' demez. Biz kendisiyle 4 yıldır aynı evi paylaştık. Kendisine ''Artık bu ilişki nereye gidiyor ya aile kuralım ya da ayrılalım'' dedim. Daha önce kendisini 2 kez icraya vermiştim. Sonrasında anlaşmıştık. Bana sürekli yanlış yaptığını görünce icra evraklarını geri çekmedim.

''KOLUMU ISIRDI''

Mekandan yürüyerek çıkarak birlikte yürüdük. Taksiyle daha evvel yaşadığımız eve gittik ve eşyalarımı verirken ''İcraları geri çek ilişkimize devam edelim'' dedi. Ben kabul etmeyince tartışma başladı. Kolumu kapı arasına soktu, ısırdı. Bacağıma da yerdeki çitayla vurdu. Aşağı indim ve arkamdan gelerek kollarımdan tutarak tekrar eve çıkardı. Tartışma sırasında telefonu yere düştü ve kendisi telefonu kırılmış bir biçimde koltuğun altından çıkardı. Bıçak yoktu, evdeki hiçbir şeye zarar vermedim. Bıçak hakkında halüsinasyon görüyordu. Ben tehdit etmedim, mala zarar verme suçunu da istemedim şikayetçiyim.'' Dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.