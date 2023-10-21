Tuşba'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.05'de meydana gelen sarsıntı, yerin 12.82 kilometre derinliğinde oluştu.