Video Yaşam Tuşba'da 4 büyüklüğünde deprem | Video
Tuşba'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

Tuşba'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

21.10.2023 | 09:15

Van'ın Tuşba ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.05'de meydana gelen sarsıntı, yerin 12.82 kilometre derinliğinde oluştu.
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