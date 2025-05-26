Video Yaşam Uçan balıkların göçüne yoğun ilgi | Video
Uçan balıkların göçüne yoğun ilgi | Video

Uçan balıkların göçüne yoğun ilgi | Video

26.05.2025 | 09:43

Van'ın Erciş ilçesindeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçü büyük ilgi görüyor.

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Erciş'te sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen yüzlerce kişi, balık bendindeki mesire alanlarına akın etti. Hem piknik yapan hem de Van Gölü'nden tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçünü izleyen vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

İnci kefali balık göçünü izlemeye gelen Harun Altunkaynak isimli vatandaş, "İnci kefali göçü başladı. Biz de bu vesileyle bu göçü görmek için buraya geldik. Gördüğümüz kadarıyla balıklar yoğun bir şekilde göç etmeye başladı. Bundan en fazla faydalanan gördüğünüz gibi martılardır. Yerli yabancı herkesi bu görsel güzelliği görmeye bekliyoruz" dedi.

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