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Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video

Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video

01.11.2023 | 09:08

Ümraniye'de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir trafik magandası, arkasındaki aracın korna çalması üzerine aracından inerek korna çalan aracı defalarca yumrukladı. O anlar ise aracın içindeki sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte hareket halindeki bir aracın sürücüsü önündeki sürücüye korna çalarak yol istedi. Öndeki araç yol vermeyince iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Arkadaki aracın korna çalmasına sinirlenen trafik magandası bunun üzerine aracından inerek diğer aracın camını defalarca yumrukladı. O anlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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