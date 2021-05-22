Ünlü sanatçı Feyyaz Şerifoğlu'ndan dikkat çeken performans | Video

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor. Yeni nesil oyunculardan olan Feyyaz Şerifoğlu'nun on parmağında on marifet. Şerifoğlu bu kez sosyal medyadan güzel bir paylaşımda bulundu. İşte sanatçının dikkat çeken performansı...