Üsküdar'da değnekçiye suçüstü kamerada

Üsküdar'da sokak üzerinde park eden araç sürücülerinden otopark ücreti isteyerek değnekçilik yapan şahıs, suçüstü yakalandı. Burhaniye Mahallesi'nde sokak üzerinde park halindeki araç sürücülerinden otopark ücreti isteyen B.G. isimli şahıs, sivil araçla park yapan polisler tarafından suçüstü yakalandı. B.G. hakkında Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.