Üsküdar'da değnekçiye suçüstü kamerada
Üsküdar'da sokak üzerinde park eden araç sürücülerinden otopark ücreti isteyerek değnekçilik yapan şahıs, suçüstü yakalandı. Burhaniye Mahallesi'nde sokak üzerinde park halindeki araç sürücülerinden otopark ücreti isteyen B.G. isimli şahıs, sivil araçla park yapan polisler tarafından suçüstü yakalandı. B.G. hakkında Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Üsküdar'da değnekçiye suçüstü kamerada 29.11.2023 | 00:36
00:34
Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama 29.11.2023 | 00:36
01:22
Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı 28.11.2023 | 20:33
02:51
Esra Erol'da büyük şok! 2 çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı 28.11.2023 | 20:42
02:32
Fethiye'de sağlık personelleri yamaç paraşütü yaptı, Türk bayrağı açtı 28.11.2023 | 19:45
02:11
Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video 28.11.2023 | 16:52
04:48
Beylikdüzü'nde ev yangını: 3 kişi mahsur kaldı | Video 28.11.2023 | 15:57
00:59
01:16
Mardin'de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video 28.11.2023 | 16:07
00:32
Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 28.11.2023 | 16:04
05:18
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 28.11.2023 | 15:53
00:35
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 16:03
01:33
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 28.11.2023 | 16:01
00:46
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 28.11.2023 | 15:03
07:18
Sultangazi'de öldürülen liseli gencin babası: "Zevk için öldürdüler" | Video 28.11.2023 | 13:25
00:37
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 13:25
01:04
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 28.11.2023 | 13:02
00:40
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 28.11.2023 | 14:58
01:14
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 28.11.2023 | 13:02
02:19
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 28.11.2023 | 13:02