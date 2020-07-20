Video Yaşam Usta oyuncu Serdar Gökhan'da flaş Burak Özçivit ve Kuruluş Osman açıklaması | Video

Usta oyuncu Serdar Gökhan'da flaş Burak Özçivit ve Kuruluş Osman açıklaması | Video

Usta oyuncu Serdar Gökhan'da flaş Burak Özçivit ve Kuruluş Osman açıklaması | Video
20.07.2020 | 17:18

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Usta oyuncu Serdar Gökhan, önceki gün diziler ile ilgili yaptığı açıklamaların sosyal medyada yanlış anlaşılması üzerine video çekerek açıklamalarda bulundu. Serdar Gökhan,  “Muhabir arkadaşlarla yaptığımız tamamen iyi niyetli sohbet, sosyal medyada yanlış anlaşılmalara yol açtı. İnsanlar bazı şeyleri yanlış anladılar” diyerek sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

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Gökhan "Kuruluş Osman ile ilgili herhangi bir kötü yorum yapmam mümkün değil. Ben de o dizinin bir parçasıyım. Koronavirüs döneminde bile büyük bir özveriyle çalıştılar, seyirciyi dizisiz bırakmadılar. Takdir etmek lazım" diyerek reyting rekortmeni diziyi zevkle izlediğini ifade etti.


Gökhan, "Ben Burak Özçivit kardeşimi seviyorum. Diziye de çok yakıştığını, tam Türk tipi olduğunu da söyledim. Onun için Allah yollarını açık etsin dizileri daim olsun" sözleriyle 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Özçivit'e destek verdi.

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