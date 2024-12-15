Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca "Hayatım bitti" dedi | Video 15.12.2024 | 10:27 Bursa'da uygulama noktasının 200 metre gerisine otomobilini bırakarak yaya kaçan alkollü sürücü, ara sokakta yakalandı. Ekipleri karşısına gören alkollü sürücü, "Hayatım bitti" dedi. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü, kontrol noktasının 200 metre gerisine aracını bırakarak yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ara sokaklara giren alkollü şahıs, ara sokakta da trafik polislerini görünce teslim oldu. Yapılan üst aramasından sonra ayağa kaldırılan alkollü sürücü, "Hayatım bitti" dedi. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 1.39 promil alkollü çıktı. Alkolmetreyi üfledikten sonra "Tamam, araç sizin ben gidiyorum" diyerek evine gitmek isteyen sürücüye ekipler, "Karakola gideceksin" diye cevap verdi. Yaya olarak kaçan Ramazan Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araca ise 10 bin lira ceza uygulandı.