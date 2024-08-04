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Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı

Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı

04.08.2024 | 13:09

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince suçüstü yakalandı. Gizli bölmede uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

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