Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı
İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince suçüstü yakalandı. Gizli bölmede uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.
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