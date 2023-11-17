Uzungöl gece manzarasıyla da mest etti | Video 17.11.2023 | 12:32 Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl gece karanlığında dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

2023 yılı turizm sezonunun hareketli günlerini geride bırakan Uzungöl bu günlerde sessiz ve sakin bir görüntüye kavuşurken, bu sessizlik gecelerine de yansıdı. Ara tatilde de Uzungöl yerli turistler için de yine vazgeçilmez bir uğrak yeri olurken, az sayıdaki turist bu sakinliğin tadını çıkartıyor. Gölle özdeşleşen cami ve çevresindeki ışıklandırılan yollar ve tesisler Uzungöl'e geceleri de ayrı bir güzellik katıyor.