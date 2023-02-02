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Vajinası olmayan kadına kocası dava açtı!

Vajinası olmayan kadına kocası dava açtı! "Sen kadın değil erkeksin! Beni kandırdın" | Video

02.02.2023 | 12:57

Vajinası olmayan kadının evliliği 8 ayda bitti. Kocası, "Sen kadın değilsin; erkeksin, eş cinselsin, beni kandırdın" diyerek mahkemeye gitti. Dava sürecinde cinsiyet tayini için hastaneye sevk edilen Z.T.'de nadir görülen doğumsal anomali olan MRKH sendromu tespit edildi.

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