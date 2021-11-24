Video Yaşam Van kedisi dünyanın en güzel kedileri arasında yerini aldı | Video
Van kedisi dünyanın en güzel kedileri arasında yerini aldı | Video

Van kedisi dünyanın en güzel kedileri arasında yerini aldı | Video

24.11.2021 | 14:51

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Van üzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluşun güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan” altın oranı” en iyi bilinen 46 kedi ırkı uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Van kedisi 2019 yılında yapılan yarışmayla güzelliğiyle dünya birincisi olan bir kedi. Bizim güzelliğimizin o tescile de ihtiyacı yok, yine de o oranın içinde bulunmak güzel bir şey” dedi.

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İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluştan araştırmacılar, güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan" altın oranı" en iyi bilinen 46 kedi ırkına uyguladı. 1,62'lik altın oranın kullanıldığı çalışmada, Norveç Orman kedisi, Russian Blue, Manx, Ankara kedisi ve Van Kedisi en güzel kedileri oluşturdu. Yapılan uygulamada Van kedisi, en güzel kediler arasında 30'uncu sırada yer aldı.

"VAN KEDİSİ ÇOK GÜZEL, SAKİN, EVCİL BİR KEDİ"
İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi araştırmaları sonucu yapılan tespiti kabul etmemiştik ve onlarda bunun kapsamlı bir çalışma olmadığını anketlerle bir oranlamaya gittiklerini söylediler. Van kedisi gerçekten sakin, evcil, akıllı bir kedi. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışmayı okudum ve inceleme fırsatı buldum. Sanat ve mimaride kullanılan malzemenin uyumluluğunu gösteren bir altın oranlama var. Bazı bilim insanları bunu 46 farklı ırkta bulunan kediye uygulamışlar. Bu oranlama da yüzün uzunluğu, burnun ve yüzün genişliği, tepeden göz mesafesine kadar olan kısımları ölçüyor ve bunun oranlamasını belirliyor. Bu kediler için altın oran olarak 1. 62 rakamını bulmuşlar, ondan sonra kedi ırklarının boy ölçülerini almışlar. Bu altın orana yaklaşımla ilgili bir sıralama yapmışlar" dedi.

"FOTOĞRAFTA ORİJİNAL BİR VAN KEDİSİ GÖRMEDİK"
Araştırmada kullanılan kedinin orijinal Van kedisi olmadığını ifade eden Kaya, "Bizim kanaatimiz, merkezimizde bulunan kedilerin yüzlerini ölçselerdi, biz 30 değil birinci sırada olurduk. Orada gördüğümüz fotoğrafta orijinal bir Van kedisi görmedik. Van kedisinin güzelliği malum 2019 yılında dünya birincisi olan bir kedi. Bizim güzelliğimizin o tescile de ihtiyacı yok, yine de o oranın içinde bulunmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

ALTIN ORAN NEDİR?
Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranının, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı olması anlamına geliyor. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul ediliyor.,

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