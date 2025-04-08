Van’da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Van’ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 53 yaşındaki F.K. hayatını kaybetti.
Henüz bilinmeyen bir nedenle hedef alındığı belirtilen F.K., başından ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan F.K., hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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