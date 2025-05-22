Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı! 2 kişi öldü | Video 22.05.2025 | 08:22 ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Yahudi Müzesi yakınlarındaki saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırı saat 21.00 dolaylarında Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında yapıldı. Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith olayın ardından Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri nüfusuna kayıtlı Elias Rodriguez adlı 30 yaşındaki 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Smith, şüphelinin gözaltındayken "Özgür Filistin" diye bağırdığını söyledi.ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, saldırıda 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiğini duyurarak, "Olayı aktif bir şekilde araştırıyor ve daha fazla bilgi paylaşmak için çalışıyoruz. Lütfen kurbanların aileleri için dua edin. Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu. FBI'in nefret suçu ve terör eylemi şüphesiyle saldırıyla ilgili detaylı soruşturma başlattığı bildirildi.