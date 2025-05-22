Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı! 2 kişi öldü | Video
ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Yahudi Müzesi yakınlarındaki saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
"FAİLİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, saldırıda 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiğini duyurarak, "Olayı aktif bir şekilde araştırıyor ve daha fazla bilgi paylaşmak için çalışıyoruz. Lütfen kurbanların aileleri için dua edin. Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu. FBI'in nefret suçu ve terör eylemi şüphesiyle saldırıyla ilgili detaylı soruşturma başlattığı bildirildi.
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