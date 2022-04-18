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OTOMATİK OYNAT
00:06
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı | Video 18.04.2022 | 20:46
01:36
40 yıllık su kulesi, saniyeler içinde yerle bir oldu | Video 18.04.2022 | 20:31
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Uçan çatı minibüsün üstüne düştü, yolcular içinde mahsur kaldı | Video 18.04.2022 | 17:53
02:18
Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 18.04.2022 | 16:45
04:16
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Yozgat'ta şiddetli fırtına binaların çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 16:06
01:46
Urfa'da sayaçların direklere taşınması kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı | Video 18.04.2022 | 16:08
02:19
Diyarbakır'da suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı | Video 18.04.2022 | 15:42
02:58
Şişli'de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada | Video 18.04.2022 | 15:51
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Kuvvetli fırtına okulun çatısını böyle uçurdu | Video 18.04.2022 | 15:51
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Yakalanacağını anladı, birinci kattan aşağı atladı | Video 18.04.2022 | 15:34
03:25
Kargo aracıyla, otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 18.04.2022 | 15:11
01:22
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 18.04.2022 | 14:58
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen uyuşturucu Çorlu’da ele geçirildi | Video 18.04.2022 | 14:56
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Suruç'ta elektrik gerginliği | Video 18.04.2022 | 14:39
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“Halüsinojen Mantar” operasyonu! Çatı katında yakaladılar | Video 18.04.2022 | 14:39
Yakalanacağını anlayan firari hükümlü balkondan atladı.