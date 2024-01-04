Video Yaşam Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video
Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video

Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video

04.01.2024 | 12:30

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı uçak biletiyle yanlış perona giren yolcu ile güvenlikçi arasında çıkan sözlü tartışmada havalimanında gerilimi artırdı. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” ve “Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcuyu diğer yolcuların araya girmesi sakinleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli'ye gitmek üzere bir firmadan uçak bileti alan bir yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle bir dizi olaylar zinciri başladı. İddiaya göre; yolcu güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, güvenlik görevlilerine hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Olay daha da karmaşık bir hal alırken, öfkeli yolcu, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben Bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım" şeklinde tehditler savurarak güvenlik görevlisine karşı agresif tavır sergiledi.
Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Güvenlik görevlisi H.Ö'nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Yolcu ve güvenlik arasında yaşanan bu olay, havalimanında güvenlik protokollerinin ve yolcu yönlendirmelerinin gözden geçirilmesine neden oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video 01:26
Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video 04.01.2024 | 12:30
Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu 02:14
Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu 04.01.2024 | 11:57
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar 03:03
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar 04.01.2024 | 10:55
Gaziantep’te trafikte terör estiren motosikletli kamerada 00:27
Gaziantep'te trafikte terör estiren motosikletli kamerada 04.01.2024 | 10:52
Adana’da oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı! 00:34
Adana'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı! 04.01.2024 | 10:13
İzmir’de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları izledi | Video 00:31
İzmir'de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları izledi | Video 04.01.2024 | 10:20
Yüz yüze geldiği hırsızları paspas sopası ile kovaladı | Video 04:13
Yüz yüze geldiği hırsızları paspas sopası ile kovaladı | Video 04.01.2024 | 10:20
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 00:57
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 04.01.2024 | 10:20
İstanbul’da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 00:31
İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 04.01.2024 | 09:36
Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video 00:37
Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video 04.01.2024 | 06:00
Beykoz’da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video 00:46
Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video 04.01.2024 | 06:00
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 00:37
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 04.01.2024 | 06:00
Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi 01:26
Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi 04.01.2024 | 01:03
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 00:37
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 04.01.2024 | 01:03
Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada 00:42
Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada 03.01.2024 | 20:19
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video 00:43
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video 03.01.2024 | 14:50
SMA hastası Yağız Batu’nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 00:57
SMA hastası Yağız Batu'nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 03.01.2024 | 15:41
Hastane dönüşü feci kaza: Direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı | Video 01:42
Hastane dönüşü feci kaza: Direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı | Video 03.01.2024 | 15:29
Şehrin üstünü kaplayan sis faciayı beraberinde getirmiş | Video 03:56
Şehrin üstünü kaplayan sis faciayı beraberinde getirmiş | Video 03.01.2024 | 14:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA