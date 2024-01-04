Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı uçak biletiyle yanlış perona giren yolcu ile güvenlikçi arasında çıkan sözlü tartışmada havalimanında gerilimi artırdı. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” ve “Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcuyu diğer yolcuların araya girmesi sakinleştirildi.
Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Güvenlik görevlisi H.Ö'nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Yolcu ve güvenlik arasında yaşanan bu olay, havalimanında güvenlik protokollerinin ve yolcu yönlendirmelerinin gözden geçirilmesine neden oldu.
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