Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video

Adana'da yaşlı seyyar satıcıyı darp eden zabıta ekiplerinin görüntüler büyük tepki topladı. CHP’li Seyhan Belediyesi’nde görev yapan zabıtanın yaşlı adamı darp etmesi sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, “Zabıta kıyafeti ile vandallık yapan şahıs hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Yaşlı adama vururken utanmadın mı?” paylaşımında bulunuldu.

Adana'da aracıyla seyyar satıcılık yapan ismi öğrenilemeyen yaşlı adamın yanına gelen zabıta ekipleri, meyve-sebzelerini kaldırmasını istedi. Yaşlı adam ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Zabıta görevlisi yaşlı adama "Ne bağırıyorsun. Sen kimsin?" diyerek saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen yaşlı adam başını da asfaltta çarptı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar zabıta görevlisine "Yaşlı başlı adama nasıl vuruyorsun, yazık" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen hatta ayırmaya çalışanlara da zabıta görevlisi "Çekin elinizi" diyerek karşılık verdi. Geçimini sebze satarak sağlayan yaşlı adam ürünlerini kaldırdıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından vatandaşlar, "Seyhan belediyesi bu görüntüler karşısında ne yapacak çok merak ediyoruz? Baban yaşındaki adama vurmaya utanmıyor musun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.