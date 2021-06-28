Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti
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Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti 28.06.2021 | 12:58
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Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu | Video 28.06.2021 | 12:19
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Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla | Video 28.06.2021 | 12:19
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Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video 28.06.2021 | 10:35
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Parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı | Video 28.06.2021 | 10:35
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Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video 28.06.2021 | 10:41
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Bakan Pakdemirli'den tavukları telef olan kadın girişimciye müjde | Video 28.06.2021 | 09:42
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Yavuz Donat'ın 28.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...