Video Yaşam Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti

Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti

Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti
28.06.2021 | 12:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti 06:06
Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti 28.06.2021 | 12:58
İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video 01:59
İcradan ucuza araç vadiyle 90 milyon vurgun yaptılar, Tokat’ta çiftlik kurdular | Video 28.06.2021 | 12:37
Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika! Müge Anlı canlı yayında böyle açıkladı... 16:10
Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika! Müge Anlı canlı yayında böyle açıkladı... 28.06.2021 | 12:28
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu | Video 01:34
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu | Video 28.06.2021 | 12:19
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla | Video 05:31
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla | Video 28.06.2021 | 12:19
Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı: ''Özel ekip'' Büyükşen çiftinin cinayet evinde inceleme yaptı! | Video 02:59
Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı: ''Özel ekip'' Büyükşen çiftinin cinayet evinde inceleme yaptı! | Video 28.06.2021 | 12:29
İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video 04:40
İSKİ'den tepki çeken hareket. Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor | Video 28.06.2021 | 11:18
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında flaş tanık ifadesi! Cinayetten sonra kimi aradı? 20:22
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında flaş tanık ifadesi! Cinayetten sonra kimi aradı? 28.06.2021 | 11:19
SON DAKİKA: Müge Anlı esrarengiz olayın görüntülerini paylaştı! Müge Anlı'dan tepki 'Nasıl bir anlamı olabilir?' 17:24
SON DAKİKA: Müge Anlı esrarengiz olayın görüntülerini paylaştı! Müge Anlı'dan tepki 'Nasıl bir anlamı olabilir?' 28.06.2021 | 11:04
Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video 00:59
Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video 28.06.2021 | 10:35
Parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı | Video 03:20
Parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı | Video 28.06.2021 | 10:35
Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video 00:52
Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video 28.06.2021 | 10:41
30 günlük bebek karyoladan düşerek hayatını kaybetti. Babanın bebeği adli tıpa götürdüğü anlar yürekleri dağladı | Video 01:50
30 günlük bebek karyoladan düşerek hayatını kaybetti. Babanın bebeği adli tıpa götürdüğü anlar yürekleri dağladı | Video 28.06.2021 | 10:35
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu: Cesedi... 09:40
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu: Cesedi... 28.06.2021 | 10:37
ATV CANLI YAYIN HD İzle! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayın izle 05:24
ATV CANLI YAYIN HD İzle! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi canlı yayın izle 28.06.2021 | 10:13
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında son dakika 30:29
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Haziran 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayında son dakika 28.06.2021 | 10:13
İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada 01:06
İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada 28.06.2021 | 09:56
Bakan Pakdemirli'den tavukları telef olan kadın girişimciye müjde | Video 04:09
Bakan Pakdemirli'den tavukları telef olan kadın girişimciye müjde | Video 28.06.2021 | 09:42
Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada. Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler | Video 02:18
Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı kamerada. Masa ve sehpaları kendilerine siper ettiler | Video 28.06.2021 | 09:42
Antalya'da falçatalı dehşet! Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı 02:37
Antalya'da falçatalı dehşet! Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı 28.06.2021 | 09:23

Yavuz Donat'ın 28.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA