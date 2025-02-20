Yenidoğan Çetesi davasında 3’üncü duruşma 3'üncü gününde devam ediyor | Video
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3’üncü duruşmasının görülmesine 3'üncü günde devam ediliyor.
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