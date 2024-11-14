Video Yaşam Yenikapı Metro İstasyonu'nda yangın paniği | Video
Yenikapı Metro İstasyonu'nda yangın paniği | Video

Yenikapı Metro İstasyonu'nda yangın paniği | Video

14.11.2024 | 08:34

Yenikapı - Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

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