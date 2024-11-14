Yenikapı Metro İstasyonu'nda yangın paniği | Video

Yenikapı - Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.