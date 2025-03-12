Yol verme kavgasında motosikletli şahıs servis minibüsü şoförüne saldırdı | Video
Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli saldırgan, servis minibüsü şoförüne saldırmaya çalıştığı ve servisi yumrukladığı anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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