Video Yaşam Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video
Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video

Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video

11.11.2022 | 16:13

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Gaziantep'te tartıştığı bina yöneticisinin ofisine el yapımı patlayıcı atan bina sakini ve kız arkadaşı tutuklandı.

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Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur K.'nin dairesinde gece elektrik kesilince kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur K. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşanmış, tartışmadan sonra Uğur K., yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı atmıştı.

Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polisin yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren Uğur K. ve kız arkadaşı E.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandılar.

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