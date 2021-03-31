Video Yaşam Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video

Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video

Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video
31.03.2021 | 10:34

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen binlerce koyunun yavruları ile buluşma anlarında muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor.

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Bandırma'da yaklaşık 6 bin baş hayvanın yetiştirildiği Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yetişen kuzuların anneleri ile buluşmaları ortaya kartpostallık görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Enstitü bünyesinde son sistem olanaklarla yetiştirilmeye devam edilen baharın habercisi kuzular belirli aralıklarla anneleri ile buluşturuluyor. Kapıların açılması ile birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ve kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ile olaya ayrı bir güzellik katıyor.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske ve ekibi ise binlerce hayvanın yetiştirilmesindeki her süreci yakından takip ediyor. Bir çok ağılda yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması anlarını drone ile havadan görüntüleyen Koyunculuk Araştırma Enstitüsü çalışanları ise ortaya çıkan bu görüntüler karşısında çalışmalarındaki başarılarının gururunu yaşıyor.

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