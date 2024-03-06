Video Yaşam Zeytinburnu'nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video
Zeytinburnu'nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video

Zeytinburnu'nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video

06.03.2024 | 10:44

İstanbul‘un Zeytinburnu ilçesinde bir çanta imalathanesine düzenlenen baskında, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen bin 501 piton yılanı ve devekuşu derileri ile bu malzemelerden imal edilmiş çantalar ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ürünün ele geçirildiği operasyonda atölye sahibi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve benzeri aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON LİRA
Elde edilen bilgiler kapsamında araştırmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, söz konusu yabani hayvan derilerinden Zeytinburnu'nda bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda; piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Baskında işyeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

GÜMRÜKTEN "HASIR ÇANTA" DİYE GEÇİRİLMİŞ
Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli S.T.'nin, söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden "hasır çanta" diye Türkiye'ye soktuğu ileri sürüldü. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak deri mamülleri ile ilgili atölye sahibi S.T.'ye 40 milyon lirayı aşan vergi cezası, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından cezai işlem uygulandı. Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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