Video Yaşam Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video
Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video

Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video

26.01.2024 | 13:58

Zonguldak’ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza Gökçebey ilçesine bağlı Yenice yol ayrımı mevkisinde yaşandı. S.A. (65) idaresindeki minibüs ile A.A. (76) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan A.U. ve E.Ö. yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak’da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 01:36
Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 26.01.2024 | 13:58
Camda asılı Türk bayrağını kopartarak geri dönüşüm atıklarının içine koydu | Video 00:28
Camda asılı Türk bayrağını kopartarak geri dönüşüm atıklarının içine koydu | Video 26.01.2024 | 12:39
Yunus sürüsünün kuru yük gemisiyle oyunu kameralara yansıdı | Video 01:22
Yunus sürüsünün kuru yük gemisiyle oyunu kameralara yansıdı | Video 26.01.2024 | 12:39
Sahte asistan doktor böyle yakalandı | Video 00:44
Sahte asistan doktor böyle yakalandı | Video 26.01.2024 | 12:39
Taksim’de dehşeti yaşadı! Otel yalanıyla kandırıp barda gasbedip darp ettiler | Video 02:59
Taksim’de dehşeti yaşadı! Otel yalanıyla kandırıp barda gasbedip darp ettiler | Video 26.01.2024 | 12:39
Damadını 15 kurşunla öldürdü, adliyeye sevk edilirken İyi yaptım dedi | Video 02:59
Damadını 15 kurşunla öldürdü, adliyeye sevk edilirken "İyi yaptım" dedi | Video 26.01.2024 | 13:05
Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi | Video 02:17
Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi | Video 26.01.2024 | 12:39
Dondurucu soğukta saatlerce bekledi, Alper Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini fotoğrafladı 06:04
Dondurucu soğukta saatlerce bekledi, Alper Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini fotoğrafladı 26.01.2024 | 12:40
Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı… | Video 02:36
Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı… | Video 26.01.2024 | 12:32
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video 05:45
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video 26.01.2024 | 12:17
Otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu | Video 03:37
Otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu | Video 26.01.2024 | 12:03
21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video 01:53
21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video 26.01.2024 | 10:53
Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 00:32
Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 26.01.2024 | 11:37
Bursa’da faili meçhul Taçsız Kral cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 03:00
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 26.01.2024 | 11:02
Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video 03:14
Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video 26.01.2024 | 10:54
Benzin istasyonundaki cinayet anı kamerada | Video 03:21
Benzin istasyonundaki cinayet anı kamerada | Video 26.01.2024 | 10:49
Eşi ile trafikte tartışan adamı, tetikçi tutup kurşun yağmuruna tutturdu | Video 02:19
Eşi ile trafikte tartışan adamı, tetikçi tutup kurşun yağmuruna tutturdu | Video 26.01.2024 | 10:49
Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 03:21
Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 26.01.2024 | 10:47
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:15
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.01.2024 | 10:47
Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video 01:07
Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık dolandırıcılığa 28 gözaltı | Video 26.01.2024 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA