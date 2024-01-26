Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre kaza Gökçebey ilçesine bağlı Yenice yol ayrımı mevkisinde yaşandı. S.A. (65) idaresindeki minibüs ile A.A. (76) idaresindeki otomobil çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan A.U. ve E.Ö. yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.