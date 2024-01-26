Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video
Zonguldak’ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada otomobil sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan A.U. ve E.Ö. yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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