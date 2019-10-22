Web TV Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine geldi

22.10.2019 | 13:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

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