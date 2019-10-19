'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden yaşamını kutlu bir mücadeleye adayan Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Kudüs Şairi Nuri Pakdil, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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