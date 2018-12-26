İstanbul'da ayağına takılan olta nedeniyle ağaçta mahsur kalan martının kurtarılma anı kamerada

Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmayan, hayvanların barınmadan beslemeye her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Ümraniye Belediyesi, bu kez yaralı martının yardımına koştu. Ümraniye Belediye Binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martıyı gören belediyenin güvenlik personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ağaca merdiven yardımıyla çıkan itfaiye ekipleri martıyı çıkardılar. Martının ağaca takılmasının nedeni ise ekipleri şaşkına çevirdi. Denizde olta iğnesi takılan martının iğnenin ağaca takılmasıyla mahsur kaldığı anlaşıldı. Öte yandan martının kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan martı Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.