Gebeliğe nasıl hazırlanılmalı?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin, doğuma nasıl hazırlanılması gerektiği hakkında merak edilenleri anlattı. Doğum öncesinde anne adayları mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçerek herhangi bir sorunun olup olmadığını öğrenmeli ve doktorlarından bilgi almalıdırlar. Ayrıca gebelik düşünenlerin de folik asit desteği alması gerekmektedir.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Gebeliğe nasıl hazırlanılmalı? 12.12.2019 | 17:54
00:59
Gebelik takibinde yapılan tarama testleri nelerdir? 12.12.2019 | 17:54
02:34
Tüp bebek tedavisine ne zaman başvurulmalıdır? 06.11.2019 | 10:18
01:29
Tüp bebek tedavisi nedir? 06.11.2019 | 10:18
02:01
Tüp bebek tedavisinde deneme sınırı var mı? 20.10.2019 | 09:57
01:40
Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? 20.10.2019 | 09:57
01:51
Tüp bebek tedavisi nedir? 20.10.2019 | 09:57
02:41
Yumurtalık kistleri zararlı mıdır? 16.09.2019 | 10:44
02:20
Doğumun başladığı nasıl anlaşılır? 16.09.2019 | 10:42
01:19
Detoks tedavisi ile sağlıklı bir gebelik mümkün mü? 02.08.2019 | 12:22
01:12
Hamilelikte detoks tedavisi 02.08.2019 | 12:22
01:25
Akupunkturla sancısız doğum mümkün mü? 02.08.2019 | 12:22
01:44
Gebelikte grip olmanın bebeğe zararı var mıdır? 12.04.2019 | 09:43
01:48
Gebelikte tansiyon yüksekliği zararlı mıdır? 12.04.2019 | 09:43
01:13
Miyomlar hangi belirtilerle kendisini gösterir? 27.03.2019 | 09:30
00:58
Miyomlar gebeliğe engel teşkil eder mi? 27.03.2019 | 09:30
01:54
İdrar kaçırma nedenleri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? 12.03.2019 | 15:41
00:51
Boş gebelik nedir? 31.01.2019 | 09:18
01:22
Gebelikte kalsiyum alımı neden önemlidir? 31.01.2019 | 09:17
01:00
Ne zaman kısırlıktan şüphelenmeliyiz? 31.01.2019 | 09:18