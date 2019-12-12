Gebeliğe nasıl hazırlanılmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin, doğuma nasıl hazırlanılması gerektiği hakkında merak edilenleri anlattı. Doğum öncesinde anne adayları mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçerek herhangi bir sorunun olup olmadığını öğrenmeli ve doktorlarından bilgi almalıdırlar. Ayrıca gebelik düşünenlerin de folik asit desteği alması gerekmektedir.