Web TV Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'e sorulan tüm sorular! İşte 250 bin TL'lik soru...

Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'e sorulan tüm sorular! İşte 250 bin TL'lik soru...

12.01.2020 | 10:04

Atv ekranlarının en çok izlenen ve en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran yarışmacı Ümmü Gülsüm Genç izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Pazartesi ve Cumartesi günleri yayınlanan Milyoner'in son bölümünde bir ilk yaşandı! Genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya engel tanımamasıyla ve pozitifliğiyle damga vurdu. Türkiye'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için formatta değişiklik yapıldı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir yöntem izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. İşte, Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Ümmü Gülsüm'ün Kim Milyoner Olmak İster son bölümdeki yarışma performansı...

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