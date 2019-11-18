Web TV Kimse Bilmez Kimse Bilmez 22. bölüm tek parça izle

Kimse Bilmez 22. bölüm tek parça izle

18.11.2019 | 02:17

Uçurumun eşiğinde! Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez son bölümüyle yine heyecan yarattı. Yayınlandığı günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip dizinin son bölümü yine çok konuşuldu. İşte Kimse Bilmez 22. bölüm yeni bölüm full izle. Kimse Bilmez son bölüm tek parça hemen izle

Kimse Bilmez 22. Bölüm izle yeni bölüm izle

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?

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