Gıda Mühendisi Aysun Sağlam: “Tüketiciler ambalajlı ürünlerin içeriğini okumalı”

Pazarlamaya yönelik pek çok ürünün ambalajında bulunan yerli, meyveli, sütlü gibi ibareler kullanılıyor ancak ambalajda yazanlarla çoğu içerikle uyuşmuyor. Tüketiciler bu noktada nelere dikkat etmeli, Gıda Mühendisi Aysun Sağlam A Haber’e anlattı.

"MEYVELİ OLARAK SATILAN ÜRÜNLERDE 1000' DE 1 ORANINDA MEYVE BULUNUYOR"

Gıda mühendisi Aysun Sağlam;" bazı ambalajlarda meyve fotoğrafları, meyveli yazıları var ama ürün içeriğini okuduğunuzda meyveye rastlayamıyorsunuz. Bazı ambalajlarda çok büyük puntolarla yazılmış yazıları okuyoruz ama küçük puntoları görmezden geliyoruz. Örneğin bir limonatayı aldığımızda ürünün ambalajında küçük harflerle limonlu içecek yazısını okuyoruz. İçeriğine baktığımızda ise aslında içinde limon olmadığını görüyoruz. Bir muzlu süt aldığımızı varsayalım bu ürünün içindekiler kısmına baktığımızda içerisinde sadece 1000'de 1 oranında muz püresi var. Yani bir kutu muzlu süt aldığınızda 1 gram muz dahi yok içeriğinde, dolayısıyla içindekiler kısmı bize asıl fikri veren kısım olacaktır." şeklinde konuştu.

Tüketicilerin artık içerikleri okuması gerektiğini vurgulayan Sağlam ek olarak; " bir başka hile ise yurtdışından getirilen ürünler Türkiye'de ambalajlanarak yerli ürün olarak satılıyor. Tüketici yerli ürün aldığını sanıyor ancak aslında sadece Türkiye'de paketlenmiş bir ürün satın almış oluyor." açıklamasında bulundu.