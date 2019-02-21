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Sen Anlat Karadeniz 41. son bölüm tamamı (tek parça) hemen izle!

Sen Anlat Karadeniz 41. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizisi bu akşam ekranlara geldi. Nefes kesen bölümleriyle her hafta Çarşamba günü evlerinize konuk olan Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki son bölümünde neler oldu? Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrendi. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razı olacak mı? Sen Anlat Karadeniz 41. son bölüm tamamını tek parça olarak buradan hemen izleyebilirsiniz... Ayrılık da sevdaya dahil

Sen Anlat Kardeniz'in 41. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde yine nefes kesen sahneler hayranlarını ekran başına kilitledi. Son bölümde neler oldu? İşte tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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Sen Anlat Karadeniz 41. son bölüm tamamı (tek parça) hemen izle!
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