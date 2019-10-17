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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi sona erdi

17.10.2019 | 17:37

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü 15.40 itibarıyla başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü.

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