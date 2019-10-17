Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi sona erdi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü 15.40 itibarıyla başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü.
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