İşte Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a kazandıracakları... Neden karşı çıkılıyor?
Kanal İstanbul projesi yeniden Türkiye'nin ana gündemi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul için yakında ihaleye çıkılacağını açıkladı ve 2013'te 10 ağaç üzerinden sivil darbeye kalkışan CHP ve Gezi koalisyonu bu kez İstanbul Boğazı'nı Montrö esaretinden kurtaracak Kanal İstanbul için devreye girdi. Engellenmek istenen proje hem İstanbul Boğazı'nı kurtaracak hem de büyük ekonomik ve siyasi vizyonun önünü açacak. Boğazı Montrö esaretinden kurtaracak olan Kanal İstanbul projesine neden karşı çıkılıyor? Kanal İstanbul projesinin İstanbul ve Türkiye'ye sağlayacağı avantajlar neler? İşte tüm detaylar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:07
02:09
Başkan Erdoğan'dan bir haftada iki kritik zirve 14.12.2019 | 12:19
03:12
04:06
İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF 14.12.2019 | 11:02
06:23
Güçlü Türkiye kimleri rahatsız ediyor? Yavuz Donat A Haber'e anlattı 13.12.2019 | 23:24
01:02
Başkan Erdoğan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj 13.12.2019 | 20:40
01:40
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 13.12.2019 | 18:16
00:06
08:44
İstanbul'da mezar yerlerine zam 13.12.2019 | 15:10
05:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile dostunun cenaze namazına katıldı 13.12.2019 | 15:12
07:59
İletişim Başkanlığı paylaştı: PYD/YPG’nin gerçek yüzünü 6 tanık anlattı 13.12.2019 | 11:33
01:18
Terörist Dahlan neden kırmızı listede? 13.12.2019 | 11:12
00:47
Polis koleji giriş sınavı sorularını alan şahıslara operasyon 13.12.2019 | 11:06
05:02
Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan kırmızı listede 13.12.2019 | 10:13
06:56
08:32
Kanal İstanbul'un Türkiye için önemi ne? 12.12.2019 | 22:28
13:25
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu 12.12.2019 | 21:45
20:21
Başkan Erdoğan'dan çok sert Nobel tepkisi: İntikam için saldırıyorlar! 12.12.2019 | 21:44
01:16
09:08
Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim? İşte ayrıntılar... 12.12.2019 | 19:55