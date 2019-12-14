İşte Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a kazandıracakları... Neden karşı çıkılıyor?

Kanal İstanbul projesi yeniden Türkiye'nin ana gündemi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul için yakında ihaleye çıkılacağını açıkladı ve 2013'te 10 ağaç üzerinden sivil darbeye kalkışan CHP ve Gezi koalisyonu bu kez İstanbul Boğazı'nı Montrö esaretinden kurtaracak Kanal İstanbul için devreye girdi. Engellenmek istenen proje hem İstanbul Boğazı'nı kurtaracak hem de büyük ekonomik ve siyasi vizyonun önünü açacak. Boğazı Montrö esaretinden kurtaracak olan Kanal İstanbul projesine neden karşı çıkılıyor? Kanal İstanbul projesinin İstanbul ve Türkiye'ye sağlayacağı avantajlar neler? İşte tüm detaylar...