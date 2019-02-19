Çukur dizisindeki suç şebekesi aileye özenip soyadını 'Koçovalı' olarak değiştiren aile sosyal medyada olay oldu!

Tokat'ta yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Verir soyadını televizyonda izlediği Çukur isimli dizideki cinayet, uyuşturucu, işkence, silah ticareti, gibi suçları işlemekle mahir olan suç şebekesi bir aileden esinlenerek 'Koçovalı' olarak değiştirdi. Çukur isimli dizideki suç örgütü kurucusu İdris Koçovalı karakterinin oğlunu canlandıran Yamaç Koçovalı ismini ise torununa vermeye hazırlanan eski adı ile Mehmet Verir (Koçovalı) yeni soyadından oldukça memnun olduğunu söylüyor. Sosyal medyada hızla yayılan Çukur dizisinden etkilenen Tokatlı Koçovalı ailesi haberine pek çok yorum yapıldı!