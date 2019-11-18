Denizli'de beş kişinin köpeğin ağzından alamadığı kedi yaşamını yitirdi

Alman kurdu cinsi bir köpeğin, sahibi tarafından gezdirilirken bir kediye saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan kedi, dört gün sonra öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sahibi tarafından gezdirilen Alman kurdu cinsi köpeğin, kediye saldırması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, salı günü Değirmenönü Mahallesi'nde Alman kurdu ile pitbull cinsi iki köpek, sahipleri tarafından gezdirildiği sırada Alman kurdu cinsi köpek, kaldırımda yatan sokak kedisine saldırdı.

İki kişi köpeğe el ve ayakları ile vurarak kediyi köpeğin ağzından kurtarma çalıştı. Ancak başarılı olunamadı.