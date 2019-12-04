İstanbul'a kar yağacak mı? (4 Aralık 2019 Çarşamba) Meteoroloji'den son dakika canlı hava durumu, kar yağışı haritası!

Soğuk hava ve kar yağışı Edirne'den başlayarak yurda girdi! İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji'den İstanbul 4 Aralık 2019 Çarşamba günü için yağış ve soğuk hava uyarısı! İşte İstanbul ve tüm yurt için Meteoroloji'nin yayınladığı soğuk hava ve kar yağışı haritası...