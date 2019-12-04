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İstanbul'a kar yağacak mı? (4 Aralık 2019 Çarşamba) Meteoroloji'den son dakika canlı hava durumu, kar yağışı haritası!

04.12.2019 | 10:16

Soğuk hava ve kar yağışı Edirne'den başlayarak yurda girdi! İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji'den İstanbul 4 Aralık 2019 Çarşamba günü için yağış ve soğuk hava uyarısı! İşte İstanbul ve tüm yurt için Meteoroloji'nin yayınladığı soğuk hava ve kar yağışı haritası...

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