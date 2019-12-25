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Yoğun kar ulaşımı aksattı, sürücüler yollarda mahsur kaldı

25.12.2019 | 09:15

Kar yolları kapattı, sürücüler mahsur kaldı. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından sıcaklık düştü. Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkili oldu.

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