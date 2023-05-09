1 ayda 1 tondan fazla uyuşturucuya suçüstü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu ve İstanbul Narkotik Masası'nın operasyonuyla ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyeti'nde sergilendi. Büyükçekmece'de yapılan baskıda 780 kilogram kısaca "MET" adı verilen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Son bir ayda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen ve 23 uyuşturucu madde satıcısının yakalandığı 17 farklı operasyonda sekiz farklı türde toplam 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ve 88 bin 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Afyon'daki uyuşturucu operasyonunda 79 şüpheli tutuklandı.