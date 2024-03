1 daireden 27 yatak çıktı: Kiracı başkasına kiraladı daireyi aparta çevirdiler

Avcılar'da bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki daireyi kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi. Daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Daireyi son kiralayan, her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para kazanmaya başladı.Şikâyetlerin artması üzerine ev sahibi, İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.3 odası bulunan dairenin her odasına ve balkonlarında yerde ve ranzalara konumlu 27 yatak olduğu görüldü.Söz konusu adrese 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığı öğrenildi. Diğer taraftan apartman sakinlerinin verdiği bilgiye göre her yatağın 3 bin liradan yabancılara kiraya verildiği, 7 bin TL'ye kiralanan daire üzerinden bu yöntemle 81 bin TL kazanıldığı bildirildi. Baskın sırasında yabancıların evde olmadığı, polisin ise bu nedenle işlem yapamadığı öğrenildi. DHA