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Giriş Tarihi: 7.8.2022

1 haftada 406 bin 322 vaka 337 kişi yaşamını yitirdi

1 haftada 406 bin 322 vaka 337 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid- 19 verilerini açıkladı. Buna göre, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı. 337 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 387 bin 653 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 365 bin 424 olarak açıklanmıştı.



Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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1 haftada 406 bin 322 vaka 337 kişi yaşamını yitirdi
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