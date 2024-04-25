1 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı. A.A., M.A., E.K., C.K., O.C., A.K.Z. ve Y.E.B. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 960 gram sıvı uyuşturucu madde, 25 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, dokuz hap, 1.37 gram Marihuana maddesi, 20.26 gram çeşitli ebatlarda peçete yüzeyine emdirilmiş uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat, bir hassas terazi ve 28 bin 155 lira nakit para ele geçirildi. O.C.'nin beş yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı. Yedi şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.