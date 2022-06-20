‘İspark 1 TL olsun’ dediler 60 liraya çıkardılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Gün boyu 25 TL olan ücretler 50-60 TL'ye çıktı. Personel maaş zammı bahane edilerek yapılan zammın yüzde 25 değil yüzde 100 olduğu ücretlere yansıyınca anlaşıldı. İSPARK ücretlerine yüzde 100 zam yapan CHP'li İBB meclis üyeleri 2018 yılında 'halktan yana tavır' diyerek İstanbul'da otopark ücretlerinin gün boyu 1 TL olmasını istemişti.
YÜZDE 25 DEĞİL YÜZDE YÜZ ZAM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti. Ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu görüldü. Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lira iken yapılan zam ile ücretler 50 lira oldu. Konuma göre farklılık gösteren fiyatlar bazı bölgelerde 60 liraya kadar çıktı. İSPARK'ın sitesinde Kadıköy'deki parkların fiyatları 50 lira olarak görülürken Bebek'teki fiyatlar 60 lira oldu. Yönetim zam gerekçesi olarak personel maliyetlerini öne sürerken, saha personeline yapılan zammın ise yüzde 20 olduğu öğrenildi.
"İSTANBUL'DA OTOPARKLAR 1 TL OLSUN"
İSPARK'a gelen yüzde 100 zam İstanbul halkı tarafından da yoğun tepki ile karşılanırken 2018 yılında CHP'li meclis üyelerinin "Istanbul'da otoparklar 1 TL olsun" teklifi ortaya çıktı. 2018 yılında İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşen meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar ve Seyit Ali Aydoğmuş tarafından verilen önergede, belediyeye bağlı İSPARK otoparklarının ücretinin 1 Türk Lirası olması talep edildi.
"HALKTAN YANA TAVIR"
2018 yılında CHP'li meclis üyesi Ataman'ın okuduğu önergede, İstanbul'da da tıpkı Ankara gibi belediyeye bağlı tüm otoparkların bir saate kadar ücretsiz, 24 saat ise 1 lira olması istendi.
Ataman, yaptığı konuşmada, "Aynı partinin iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın farklı uygulama yapması düşünülemez. Kabul göreceğini umduğumuz teklifimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamasından anlaşılacağı gibi fiyat indiriminin trafik sorununa çözüm olacağı asıl hedefin gelir elde etmek değil trafik güvenliğinin sağlanması. İstanbul'da trafiğin durumu ortada. Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz." diye konuşmuştu. Konuşmanın ardından Ataman, teklifinin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu'na havale edilmesini talep etmişti.
"KARAR OLARAK GÜNDEME ALINMASI DOĞRU DEĞİL"
Konuşmanın ardından söz alan dönemin AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir. Ancak teklif karar olarak gündeme alınmasına karşıyız" cümlelerini kullanmıştı.
OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLMİŞTİ
Bunun üzerine dönemin İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, teklifi oylamaya sunmuş, yapılan oylamada otopark ücretlerinin 1 TL olması önerisi oy çokluğuyla reddedilmişti.