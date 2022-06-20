‘İspark 1 TL olsun’ dediler 60 liraya çıkardılar



"HALKTAN YANA TAVIR"

2018 yılında CHP'li meclis üyesi Ataman'ın okuduğu önergede, İstanbul'da da tıpkı Ankara gibi belediyeye bağlı tüm otoparkların bir saate kadar ücretsiz, 24 saat ise 1 lira olması istendi.

Ataman, yaptığı konuşmada, "Aynı partinin iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın farklı uygulama yapması düşünülemez. Kabul göreceğini umduğumuz teklifimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı belediye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın açıklamasından anlaşılacağı gibi fiyat indiriminin trafik sorununa çözüm olacağı asıl hedefin gelir elde etmek değil trafik güvenliğinin sağlanması. İstanbul'da trafiğin durumu ortada. Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi otopark fiyatları açısından halktan yana bir tavır takınacağınızı umuyoruz." diye konuşmuştu. Konuşmanın ardından Ataman, teklifinin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu'na havale edilmesini talep etmişti.



"KARAR OLARAK GÜNDEME ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Konuşmanın ardından söz alan dönemin AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Çalışma yapılmadan, hesabı kitabı yapılmadan teklif karar olarak gündeme alınması doğru değil. Önerge olarak başkanlık makamına sevk edilebilir. Ancak teklif karar olarak gündeme alınmasına karşıyız" cümlelerini kullanmıştı.



OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLMİŞTİ

Bunun üzerine dönemin İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, teklifi oylamaya sunmuş, yapılan oylamada otopark ücretlerinin 1 TL olması önerisi oy çokluğuyla reddedilmişti.